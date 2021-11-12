全球原物料上升，國內通膨壓力增，引發民怨，經濟部長王美花昨表示，經濟部正在思考在大賣場設置「平價專區」，也會想辦法幫「不漲價」的餐飲業進行宣傳，讓民眾可以買到平價實惠的商品。聽完王美花的回應，宅神朱學恒譏諷，以為是哪來的無知小學生的提案，結果是讀法律系的經濟部長。

民進黨立委何欣純昨（11日）立院質詢，稱最近物價上漲讓人民很有感，可是媒體都知道、人民都知道，只有行政院的部會首長說還要觀察、還要看看。對此，王美花表示，政府有在思考，怎樣讓大家知道哪裡可以買到平價實惠的食品，目前也有規畫找賣場討論設「平價專區」，也會找出沒有漲價的餐飲商家，由經濟部幫忙宣傳，讓民眾可以買到平價實惠商品。

聽到王美花的回應，朱學恒也在臉書發文表示，「你以為這是哪裡來的無知小學生的提案，不是，這是我國讀法律系的經濟部長」，許多網友也在其po文底下留言表示，「他就是用以前的辦法呀」、「幾乎每一天都有這種感覺，你無法置信這些國家官員的言語和邏輯到底有多愚蠢」、「她還知道大賣場算不錯了，我還以為她只會說去百貨公司的超市去買菜呢，這種程度真是傻眼」。

據《中國時報》今報導，對經濟部擬找賣場設「平價專區」，遠東集團董事長徐旭東表示，國際上很少有此作法，除非政府有很大權威，否則，在自由經濟下不太容易推動。遠東集團旗下愛買則回應，會先問經濟部實施細節再來評估，現階段會盡全力，以DM強力推薦實惠的分類商品，供消費者優先選購。