大聯盟在季後陸續公佈各大獎項名單，真的是高潮迭起，精采程度不輸比賽時段，大谷翔平昨天入圍年度最佳球隊兩個位置(投手、指定打擊)，有望創造歷史，接著稍早又有好消息，他再以指定打擊身份獲得大聯盟銀棒獎，成為鈴木一朗後日本史上第二人！

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銀棒獎由知名球棒製造公司《Louisville Slugger》所贊助，為職棒運動年度獎項之一，獲獎方式經各隊高層和教練團投票決定，而大谷翔平本季優秀的打擊能力獲得肯定，生涯首次獲獎，繼續創造歷史，也追上大前輩鈴木一朗腳步。

大谷翔平本季在天使扛下重任，除先發投球外，也擔綱指定打擊，在打擊表現一鳴驚人，繳出46轟、100分打點、26盜成績，差2轟就能追平小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)、裴瑞茲(Salvador Perez)成為聯盟全壘打王，以投手身分打出這樣的成績令人驚艷。

而長期擔任外野手的「雷射肩」鈴木一朗可不簡單，他分別在2001、2007及2009年以外野手身份奪下銀棒獎，相信這項紀錄難有日本球員能打破，不過這次大谷翔平是睽違12年再創日本球員得獎紀錄，也算寫下歷史新頁了，而日後他還有希望續拚第2座。

大谷季後仍是焦點人物，除美聯MVP獲選聲望極高外，還獲得《時代雜誌》公布2021年百大風雲人物、美國權威棒球雜誌《棒球文摘》公佈大聯盟年度球員獎，更以投手身份入圍美聯《漢克阿倫獎》，昨天還入圍年度最佳球隊兩位置，今天再獲銀棒獎，對他來說是超豐收一季，目前就差美聯MVP了！