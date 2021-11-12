衛星照顯示 陸在沙漠打造美航母標靶

專家說，中方已在偏遠的靶場，打造了美國F-35戰機的標靶，意味它正在加大力度，以嚇阻美日插手台灣問題。

據《南華早報》（South China Morning Post）11日報導，《漢和防務評論》最新一期報導，最近的衛星圖像顯示，至少有4架F-35靶機停在火箭軍位於新疆的庫爾勒靶場。《漢和防務評論》創辦人兼總編輯平可夫說，這些戰機模型可能是用來當火箭軍東風-16和東風-21C中程彈道飛彈的標靶，因此是在向駐日美軍發出訊息。

東風-16射程達1,000公里，是最新的東風系列中程彈道飛彈之一。而平可夫說，中方在東北部署了射程達2,000公里的東風-21C，而這新戰術將涵蓋日本所有的領土。

平可夫指出，隨著火箭軍針對在日目標加強訓練，近兩年來，庫爾勒靶場已擴建。而中方設置相關標靶，並部署東風-21C，可能是在回應美國海軍陸戰隊部署更多F-35B到岩國空軍基地，還有日本航空自衛隊派更多F-35A到三澤空軍基地。

First a fake US aircraft carrier and now China has models of F-35 fighter jets https://t.co/lFIp83NvVz — South China Morning Post (@SCMPNews) November 11, 2021

此外，解放軍還在新疆塔克拉瑪干沙漠新靶場，打造了外形如美國航母，還有其他戰艦模型，放在軌道平台上當移動標靶。