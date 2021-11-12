選美皇后出身的李妍憬（原藝名：李妍瑾）近年將重心轉往直播賣貨，昨11月11日購物節許多電商平台無不使出花招和促銷戰搶食這塊大餅，李妍憬昨則以「今天出大事了」為標題直播，談到被廠商拒絕出貨還飆罵她，她不禁悲從中來痛哭，更在鏡頭前哭到妝都花了，流出兩行黑色眼淚。

李妍憬昨直播時透露和先前合作的廠商起糾紛，之前更在工作時接到對方來電，由於幾千元的損失被廠商痛罵，李妍憬直說為此請教過法律顧問，律師建議李妍憬可以提告民事求償，但她以和為貴，「我真的不願意把事情搞得這個樣子，我平常形象再不好，但是我直播工作超敬業，這件事情我認賠」。

李妍瑾昨在直播中控訴被廠商飆罵。（圖／翻攝自李妍瑾臉書）

李妍瑾強調出來做生意信用最重要，她獨自打拚創業，未料被一家大公司欺負，但為了員工和消費者她願意忍耐，並跟已經向他訂貨的網友三度道歉，表示這陣子為了這些事瘦了8公斤，發燒燒到38度還是堅持上工，「請問各位消費者，在我的平台買東西是不是都物超所值」，為了自己的商譽和信用，自己願意全盤承擔。

說到難過處，李妍瑾忍不住在鏡頭前落淚，既使妝花掉流出了黑色眼淚，她仍努力解釋是因為不贊同用買斷賣貴的方式欺騙消費者，才跟廠商起衝突，強調自己問心無愧，引來許多網友心疼回應：「好啦～幹嘛為了奇怪廠商讓自己沮喪」、「唉呦～這就是社會(惜惜……)」、「做生意本來就不容易」、「哭成這樣~妝都花了~皮膚還那麼好，真是過分啊」。