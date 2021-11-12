元大金發布最新的第三季營運報告書，根據這份最新出爐的營運報告書顯示，元大金旗下龍頭券商元大證券的實動戶數及中實戶、大戶人數再創新高，實動戶截至９月底止從第二季的119萬戶再增至123萬戶，而月成交量超過5000萬元以上的中實戶及大戶人數，則同樣從6250戶再增至6664戶，龍頭券商的兩大統計指標，已反映出不論是一般散戶，或是中實戶及大戶參與股市更為熱絡，顯示出不只投信等法人，個體戶散戶投資者，亦成為推升臺股成長的重要來源。

截至10月底止，元大金獲利稅前397.36億，稅後303.23億元，其中元大證券稅前獲利268.13億、稅後獲利199.75億元，已超越許多大型的銀行型金控獲利，並貢獻元大金約當三分之二的獲利比重；而成交量的熱絡，也直接反映在元大證券的獲利結構變化，截至九月底止，經紀業務手續費收入的獲利貢獻度再度超過50%大關，達52%，比起第二季的47%，再多出約5個百分點。

在此同時，元大證券最新統計也顯示，散戶交易比重從第二季的69%，在第三季再增至69.7%。元大金第三季營運報告書的最新統計也顯示，元大證券的經紀業務市占率不僅穩坐龍頭，而且繼續擴大領先差距，目前的市佔率為13.3%，同時新開戶數截至第三季止，月均量達24133戶，比起2020年的19460戶大幅成長24%。

除了元大證券本身獲利之外，元大銀行也受惠於股市熱絡的加持，截至今年第三季止，元大銀的活期存款年增率達26%，從去年第三季的5895億元，增至今年第三季的7450億，增加將近1600億，增量可觀之外，在所有國銀的增幅亦可說最大，同時亦再助益元大銀的存款結構，最新統計顯示，元大銀在第三季的活存比已超過52%。

除了上述的證券、銀行子公司之外，元大金旗下元大投信的資產規模擴張也大有展獲，同時已創下更甚於前一年度的增幅；元大投信的公募基金資產規模，從2019年至2020年由5773億成長至6669億，而截至今年第三季止，已再增至7 265億元，根據元大金截至本週的最新統計，元大投信公募基金資產規模已破8000億元，約有8100億，今年約可望有1400億的成長量，除了再創新高之外，也將打破這幾年來成長量的紀錄。