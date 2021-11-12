蘋果公司生產電動車Apple Car的消息傳得沸沸揚揚，但官方始終守口如瓶，並未透露相關資訊，近日有設計師利用網路上收集到的專利資訊製作出Apple Car的3D模型，引起熱議，特別是車前蘋果Logo相當吸睛，被認為是最大亮點，此外，有分析師爆料如果一切順利，Apple Car最快在2025年亮相。

綜合外媒報導，設計師Vanarama表示，整車的架構都是參考蘋果已經申請的專利去設計，包括自動調整的車門及菱形車窗等，而Apple Car的渲染圖流出後，整體設計被認為有電動車大廠特斯拉旗下Cybertruck的味道。

此外，設計師進行繪製時也加入一些額外亮點，包括可伸縮的門把看起來像iPhone手機上的側面按鈕，網狀格柵則參考了Mac Pro的設計，首次出現在iPhone 4上的磨砂白色裝飾，不過這些設計與蘋果目前提出的專利無關。

分析師Ophir Gottlieb則指出，無論蘋果公司怎麼說，隨著專利申請的數量越來越多，都證實蘋果在開發自己的電動車，據知情人士透露，如果生產一切順利，預計最早於2025年首次亮相。

值得注意的是，蘋果近日再傳出從特斯拉挖角人才，先前在特斯拉擔任自動駕駛功能Autopilot軟體總監的Christopher Moore轉戰蘋果，外界預期將扛起Apple Car自動駕駛功能設計的大旗。

不僅如此，蘋果執行長Tim Cook也透露看法未來電動車與自動駕駛系統的發展，被外界認為他是在暗示蘋果不會缺席這場戰役。有市場分析師認為，蘋果可能會先在明後年推出虛擬實境（VR）的相關產品，Apple Car則需要較長的發展時間。