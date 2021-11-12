瑪莎拉蒂3惡煞圍毆男大生事件延燒，其中車主張男的父親在彰化經營食品大廠「百桂食品」，張父除昨日（11）出面致歉，百桂食品臉書粉專也發出道歉聲明；但毒理學專家招名威認為該聲明全文以父親角度撰寫，卻屢次提及百桂讓大眾失望，痛批張父只心繫企業，署名還寫「張爸爸」，讓招名威直言「只想著賺錢根本無心教育他吧！」

招名威表示，「很多人覺得孩子犯錯幹嘛要爸爸出來道歉，其實不是這樣，張爸爸道歉只說了一半」，他認為百桂食品在臉書貼出的道歉聲明稿中，其全文以張父的角度撰述，但幾乎一半篇幅卻在解釋百桂食品怎麼讓大家失望，直言「我不懂，你家富少打人干百桂食品何干？他的品行不良又不是百桂食品上下員工教出來的」。

招名威認為該聲明全文以父親角度撰寫，卻屢次提及百桂讓大眾失望，痛批張父只心繫企業，「只想著賺錢根本無心教育他吧！」（翻攝自臉書）

招名威說，聲明稿中屢次把百桂提出來，其實只是要「看起來大公無私地在生意上做切割」，否則若後續影響到生意情況就糟了，此篇聲明稿公私不分「你不知道嗎？拿公司LOGO信，你在百桂食品的職稱難道是『張爸爸』嗎？員工都稱呼老闆叫張爸爸？」痛批張父根本只是心繫著百桂，只想著賺錢。

招名威說，「最後，別因為你滿腦子想賺錢就拖大家下水，搞得好像整個台灣都是巨嬰社會似的」，直言危機處理不好，只會顯得更貪得無厭。