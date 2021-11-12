美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）等國會議員赴新竹市參訪。（圖／讀者提供）

美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）等國會議員密訪台灣，被曝光的行程包括進了國防部與總統府，但有消息傳出，柯寧一行11日也赴新竹科學園區台積電總部參訪，且全程由新竹市市長林智堅接待，美國在台協會處長孫曉雅也同行。參訪團除參訪新竹是科技建設，更特別要求參訪新竹市文化景觀，包括孔廟、黑蝙蝠中隊陳列館等與台美軍事史、歷史古蹟相關地標。

據《自由時報》11日報導，美國聯邦參議員柯寧等國會議員11日專程赴新竹市參訪，首要行程就是新竹科學園區台積電總部。而美國參訪團們不只對台積電總部等新竹市科技建設有興趣，更特別要求參觀孔廟、黑蝙蝠中隊陳列館等文化建設，美方對台美軍事史、歷史古蹟大感興趣。

據報導，林智堅向美國參訪團致謝，因為美國在台灣疫情最嚴峻、最需要的時刻，捐贈台灣400萬劑莫德納疫苗，就如同下在台灣的一場及時雨。林強調，新竹市有科學園區與台積電，新竹可謂「台美關係強而有力的超導體」，可見新竹不只是台灣的新竹，更是世界的新竹。

美國參訪團全程由林智堅陪同，林特別指出孔廟對新竹市有著特殊意義，因為這代表新竹不僅有科技更有歷史文化；美方也被孔廟的建築及新竹市年輕古城的形象吸引，還特別到新竹州廳合影留念。對此，新竹市政府回應，美國參訪團訪新竹市的行程為美國在台協會聯繫下所做之安排，相關資訊由外交部統一對外說明。