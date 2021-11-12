臻鼎-KY(臻鼎科技控股公司)(4958)第3季稅後盈餘為30.74億元，季增3.05倍，為今年單季新高，累計前3季每股盈餘為5.06元，長短料致使客戶訂單遞延，臻鼎-KY表示，第4季營運有望逐月走高，單季有機會是今年營運的高峰。

臻鼎-KY第3季合併營收416.19億元，年增29.75%，營業毛利為87.82億元，季增81.63%，單季合併毛利率21.1%，較去年同期增加1.76個百分點，單季歸屬母公司稅後盈餘30.74億元，季增3.05倍，年增88.6%，為今年單季新高，單季每股盈餘為3.25元；累計前3季合併營收為985.8億元，年增29.57%，創下歷年同期新高，(以美元為功能性貨幣，前3季合併營收計35.12億美元，較去年同期成長37.7%)；營業毛利為183.7億元，年成長31.4%，合併毛利率為18.64%，年增0.27個百分點，歸屬母公司稅後盈餘約47.82億元，每股盈餘為5.06元。

臻鼎-KY表示，今年前3季合併營收與獲利皆較去年同期成長，主要受惠於持續擴大投資之效益顯現，進入傳統旺季市場份額提升，5G、IoT、汽車等新應用挹注，新產品出貨量持續增加所致；公司亦持續與客戶密切合作，積極布局未來尖端產品開發，前3季研發費用約54.98億元，年增57.3%，佔營收比例達5.58%。

臻鼎-KY持續落實「One ZDT一站式購足」策略，不僅持續擴大產品線，全球新專案投資計畫亦持續進行，以完善全球布局，今年陸續開展四座新園區建設，包括：台灣高雄、大陸深圳、大陸淮安及秦皇島都啟動擴產。

臻鼎-KY今年前3季資本支出為235.61億元，年增65.6%，折舊攤銷費用為86.51億元，年增44.84%，2021年前3季稅息折舊及攤銷前利益(EBITDA)為170.28億元，年增39.5%，EBITDA利潤率17.3%。

臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，台灣高雄路竹科學園區新廠於5月29日動工，主要是軟板與先進模組組裝生產線，預計2023年4到5月完工，隨後裝機認證，在2024年加入生產；大陸深圳禮鼎園區IC載板(ABF)廠預計後年加入生產、大陸淮安第三園區投資高階HDI(含MSAP)及大陸秦皇島禮鼎園區投資IC載板(BT)預計明年第3季加入生產。

臻鼎-KY表示，雖下半年受到整體供應鏈料況調配之影響，在公司持續擴增多元化產品布局的規劃下，預期仍有利於第4季銷售成長動能，公司全年營運維持成長目標。