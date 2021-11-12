勇士前鋒卓雷蒙格林一陣子不鬧事，似乎他就全身上下不舒服！格林11日出戰灰狼比賽暫停期間，突然從板凳席跳了起來，打算找自己隊友普爾理論，幸好一旁的柯瑞連忙把他拉住，儘管後來兩人握手言和，格林爆走的原因竟是不滿普爾退防太慢。

卓雷蒙格林向來脾氣暴躁，不僅會把火氣發洩在裁判身上，也會針對隊友表達不滿情緒，最出名的就是當年跟杜蘭特在場邊大吵，甚至鬧到杜蘭特不爽離開勇士，如今他又把矛頭對準最近表現優異的菜鳥後衛普爾，似乎不滿普爾太搶鋒頭。

不過勇士高層早已習慣處理卓雷蒙格林這種脫序演出，勇士總教練科爾表示，「格林與普爾後來解決了這件事情，兩人都很棒，整個球季有82場例行賽，有時候就會發生這樣的事情，這件事已經過去了。」擺明早已習慣格林如此爆衝行為。

「這是我們球隊所需要的，對一個大家庭來說，這種緊張感，以及激情和競爭，球員們彼此攻擊，這是需要的，」勇士總管邁爾斯表示，「這是一件很健康的事情，有些人會有不同看法，但我認為這種事情很棒。」勇士目前6連勝，更以10勝1敗領先全聯盟。