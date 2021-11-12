近期兩岸局勢快速升溫，共軍擾台次數頻頻創下新高，以及阿富汗政府垮台「今日阿富汗，明日台灣」的疑慮，台灣後備軍力議題重新受到高度關注。此外，國軍教召新制2022年起將正式上路，從現行的2年1訓延長為年年施訓，且從每次5至7天改為每次14天，不管頻率還是天數都大幅增加，遭大批網友質疑是兵源不足，不敢恢復徵兵制只敢延長教召，討論恢復徵兵制的聲量連帶快速發酵。

國際情勢牽動徵兵制討論度 阿富汗政府垮台助漲聲量創新高

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/05/13~2021/11/08），徵兵制的網路聲量有2萬2849筆，將近為募兵制的3倍。台灣目前採募兵制、徵兵制併行，過去長達1年的義務役縮短為4個月的「軍事訓練」，放眼世界各國不僅役期最短，同時還面臨相當嚴峻的兩岸情勢，徵兵制儘管已經遭到廢除，討論度仍然居高不下，恢復徵兵制的呼聲並不小，但從網路好感度來看P/N（正面聲量除以負面聲量），徵兵制的P/N為0.34略低於現行主要的募兵制0.37，全面徵兵短期來看仍難成為各界的共識。

進一步觀察網路聲量趨勢，今年8月18日美軍突然撤離阿富汗成為關鍵轉折點，徵兵制的聲量即創下新高，共計1450筆。阿富汗政府隨著美國撤軍快速垮台，雖然阿富汗的情勢與台灣完全不能類比，但可以發現仍引發許多人擔憂「今日阿富汗，明日台灣」，緊張情緒驅動網友認真審視台灣現行的軍力，考量倘若失去美軍援助的情況，兩岸開戰台灣還能夠拿什麼自保，引起網路上一連串連鎖效應，並延燒為呼籲從恢復徵兵制開始，解決兵源不足的網路聲浪。

擔憂兵源不足、不滿七年級生頻救援 支持恢復徵兵制

如果調查支持恢復徵兵制的原因，隨著兩岸局勢升溫，造成網友對徵兵制產生不同態度，恢復徵兵制的理由與兩岸局勢密切相關，最多網友是出於「擔憂兩岸若開打兵源不足」的憂慮心態。其次被網友封為最悲慘世代的七年級生，不滿再次淪為教召延長新制下的犧牲者，也意外成為恢復徵兵制不可忽視的一大聲浪。另外面對共軍武力威脅，行政院長蘇貞昌曾喊出「給我一支掃帚我都跟他拚」、外交部長吳釗燮也霸氣說「有必要我會拿起武器」，頻頻遭酸是「用講的誰不會」，變相成為支持恢復徵兵制的聲音。

另一方面，七年級生大喊不公的教召延長政策，反倒被認為是不需急於恢復徵兵制的理由，認為現階段確實不失為一個解決方案，急於全面恢復徵兵制，恐怕會大幅增加國防預算，不如以志願役充足精實戰力，靠教召延長來補足後備軍人數量。不過從整體聲量來看，支持恢復徵兵制的大於反對的聲音，多數網友支持台灣恢復徵兵制，甚至也有不少人支持讓女性上戰場，議題從是否恢復徵兵制，擴大到討論全民皆兵、女性服兵役等層面。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年5月13日至2021年11月8日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)、「網路正負評比」(註4)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註4 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。