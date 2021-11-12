衛福部長陳時中無罩嗨唱短片曝光，國民黨立委賴士葆一席「飯局妹」說法，遭綠營圍剿，國民黨高雄巿議員邱于軒有感而發在臉書PO文嘆，忽然間性平、女權份子全都抗議起來？同時反酸點名一串沒管好自己下半身的綠營男人。

邱于軒說，賴士葆的「飯局妹」說被眾人砲轟，有人講是「低俗沒人格的臭流氓行為」，有人罵「無恥政客」。但對比前幾天王必勝的小三不倫戀且疑似外遇生子風暴，許多人都噤聲避談，怎麼遇到賴士葆忽然間性平、女權份子全都抗議起來了？

她點名，許多民進黨男人是用「行動」在挑戰女權和道德底線，例如精打細算8000元含睡還附早餐、在辦公室「才幹過人」，還有人被法院認證嫖妓。這些男人背叛了糟糠妻、恥度無下限可說是「道德淪喪的渣男」。

邱于軒問，怎麼就不敢公開檢討這些「渣男」行為呢？綠營為了陳時中以「圍魏救趙」方式無限擴大賴士葆講法，試圖轉移焦點令人不恥。

她向蔡英文總統喊話，除了管好陳時中的那張嘴外也管好「辣些男人」的下半身，尊重女性，請從尊重自己老婆開始做起。

文末邱于軒PO文hashtag副市長偷腥激吻女記者、立委帶女助理上摩鐵、議員和23歲助理開房做「選民服務」、政務委員七夕情人節和小30歲的女助理開房被老婆舉報。