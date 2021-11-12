奇力新(2456)前3季每股盈餘為4.12元，累計前10月合併營收為146.94億元，日前國巨(2327)及奇力新臨時股東會通過雙方合併案，以奇力新公司普通股1股換發國巨普通股0.2002股，由國巨取得奇力新100%股份，經相關主管機關核准及換股作業完成後，暫定2021年12月30日為股份轉換基準日。

受部分客戶因IC零組件缺料延遲拉貨，以及9月下旬大陸限電影響，奇力新第3季合併營收為44.48億元，較上季衰退4.41%，營業毛利為12.85億元，較上季衰退10.19%，單季合併毛利率為28.9%，較上季減少1.86個百分點，稅後盈餘為1.79億元，較上季衰退56.89%，單季每股盈餘為0.68元。

奇力新前3季合併營收為134.64億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為10.86億元，每股盈餘4.12元，前3季合併毛利率為29.41%，營業利益為17.12億元，營業利益率為12.72%，非營業項目淨支出為2.79億元。

展望第4季，奇力新表示，儘管全球疫情、IC零組件供應與中國限電等不確定性仍在，公司維持審慎的態度，來應對市場的變化與營運展望。

日前國巨及奇力新臨時股東會通過雙方合併案，以奇力新公司普通股1股換發國巨普通股0.2002股，並由國巨取得奇力新100%股份，新發行股份約當新公司股份8.8%。

國巨及奇力新董事長陳泰銘表示，合併奇力新屬於集團內的組織重整，奇力新產品納入國巨體系，新國巨可以提供客戶所有被動元件：電阻、電容及電感一站式服務，符合全球客戶優化供應鏈策略，預估合併後奇力新約佔新公司營收約15%，奇力新亦可藉由國巨通路進入高階市場，且都是在歐美日高階汽車、醫療/工規及航太領域裡面，讓奇力新一年營收成長10%到15%。

國巨與奇力新合併案經相關主管機關核准及換股作業完成後，暫定2021年12月30日為股份轉換基準日，奇力新將於轉換基準日終止上市及撤銷公開發行。