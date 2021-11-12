元宇宙題材熱呼呼，虛擬實境應用XRSPACE宣布，將於2021第四季正式推出「GOXR」全球首創虛擬互動式展覽平台，提供品牌客戶全新的虛擬即時互動體驗與3D展示空間。此次與朱銘美術館合作，推出世界唯一「3D虛擬互動式朱銘美術館」，創辦人周永明表示，GOXR不只是單一的元宇宙，而是可以提供平台及工具給各產業輕鬆打造屬於他們的元宇宙。

XRSPACE創辦人周永明談到，十年前我就認為，脫離現實空間進入虛擬空間，能夠「Bring People Together」讓人們同在一起，且多人身歷其境即時互動，將人類的社交溝通推動到下一階段，這會是未來很重要的方向。這不只是一個科幻小說的故事，而對未來人類生活將會有重大影響，這就是元宇宙的概念，元宇宙就是末未來的internet，像當年在還沒有智慧型手機的時期，我們就預見它的可能性。XRSPACE從去年發表的虛擬世界平台XRSPACE MANOVA的基礎上，很高興今天能夠發佈GOXR元宇宙平台。GOXR不只是單一的元宇宙，它將協助企業、品牌、博物館、新銳藝術家、音樂KTV、直播、商展等，提供平台及工具給各產業輕鬆打造屬於他們的元宇宙。

GOXR是一款協助品牌、企業與內容創作者輕易拓展3D虛擬空間的展覽平台，任何用戶可透過手機、平板，與虛擬實境頭戴顯示器走入多元化的品牌空間與虛擬展覽，隨時參加多人即時互動的線上活動。想像實體的大型展覽館虛擬化，或是任何創作者都可輕鬆擁有的 3D元宇宙空間，現在可以直接進駐GOXR，同時開啟多個展覽區域及內容類別，讓虛擬技術得以延伸實體空間，拓展新互動應用。GOXR技術強調線上多人即時互動，並支援跨終端、跨平台服務，將實體展覽空間無限延伸至虛擬空間，實際將元宇宙概念落實於產業應用。3D虛擬互動式朱銘美術館突破空間的限制，參觀者真的可以隨時隨地與世界各地的用戶，如同實體展覽般逛展、欣賞藝術品，更能在虛擬美術館裡即時傳達心情、與朱銘老師以及他的作品互動；這是相比任何2D獨立式觀展平台更深層的體驗方式，且完全解決了地域性與時區差的限制。