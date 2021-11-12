周四標普500指數幾近收平，在退伍軍人節（11月11日）國定假日淡靜的交易中，晶片股帶動那斯達克指數上揚。前一日由於消費者通膨數據超出預期，市場信心受挫，使美股連續創新高的升勢畫下句點。

周四收盤，道瓊工業平均指數跌158.71點或0.44%，為35921.23點，主要受迪士尼拖累。標普500指數漲2.56點或0.06%，為4649.27點。那斯達克綜合指數漲81.58點或0.52%，為15704.28點。

周四債券市場因逢國定假日休市，由於沒有新的重要數據發布，以及第三季財報季進入尾聲，市場幾乎沒有驅動漲跌的催化劑。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，像今天這樣的日子真的很難判斷，因為基本上一半的市場都休市了，市場現在主要由特定的公司和產業題材推動，明天的交易會比今天多很多，所以我們再觀察看看。

今日投資人更青睞成長股，而非價值股，且晶片股和對經濟敏感的小型股表現優於大盤。

費城半導體指數勁揚1.9%，從逾6周來最差的交易日中反彈。輝達（Nvidia Corp）獲券商Susquehanna提高目標價，股價上漲3.16%，為費半帶來提振。

標普500指數11大類股有6類收高，材料股漲0.85%，表現最佳。公用事業股跌0.59%，跌幅最大。

華特迪士尼上季財報令人失望，股價重挫7.1%，對道瓊指數的拖累最大。該媒體巨頭上季的串流媒體用戶增長和主題公園營收均不及市場預期。

電動車製造商Rivian Automotive在首日掛牌飆漲29.1%後，周四再漲22.1%。其競爭對手Lucid Group股價亦大漲10.4%。

特斯拉小跌0.4%，其執行長馬斯克在過去幾天出售約50億美元特斯拉股票。此前他在推特上發布調查，向追蹤者詢問應否出售10%特斯拉持股，以支付行使認購權衍生的巨額稅金。

迪拉德百貨公司（Dillard's）上季營收獲利遠優於市場預期，股價大漲10%。尚未公布季報的百貨業梅西百貨和Nordstrom Inc分別上漲3.55%和1.96%。

時尚精品公司Tapestry Inc大漲8.4%，該公司上修全年營收預測，並發布10億美元股票回購計畫。

Beyond Meat上季虧損暴增且本季展望黯淡，股價大跌13.28%。

美國周五將發布消費者信心數據，以及一連串零售業財報將在未來幾周公布，隨著年底節日購物季到來，市場焦點將逐漸轉向消費者支出上。