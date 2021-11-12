2021年新冠肺炎疫情在台灣大爆發，大家都擔心疫情的威脅，隨著病毒的突變與進化，COVID-19流感化在未來可能成為一種常見的感冒病毒，但您知道感染後可能會留下什麼後遺症嗎?

英國研究指出，超過三分之二COVID-19的患者，癒後出院的半年後仍留有後遺症，且嚴重影響人們生活品質。最常見的包含：疲勞或肌肉無力（63%）、睡眠困難（26%）與焦慮或抑鬱（23%）。另外23%的人6分鐘步行距離測試異常，33%的人有一氧化碳擴散能力（DLCo）障礙。

即便是未住院的輕症的患者，在確診後的七個月有34.8%的人出現不適的症狀，包括嗅覺障礙（12.4%）、厭食症（11.1%），疲勞（9.7%）與呼吸困難（8.6%）。

(圖片來源：Nature Medicine《自然-醫學》27, pages601–615 (2021)：Post-acute COVID-19 syndrome。林于娟中醫師提供)

Nature Medicine《自然-醫學》指出，患者出院後的6個月追蹤，後遺症包含：

.整體：疲倦、生活品質下降、肌肉無力、關節疼痛；

.胸腔：喘、咳嗽、持續需要氧氣治療；

.神經精神：焦慮與憂鬱、睡眠障礙、創傷後遺症、認知障礙、頭痛；

.心臟血管：心悸、胸痛、血栓栓塞；

.腎臟：慢性腎臟疾病；

.毛髮：落髮。

中醫認為，染疫時的細菌、病毒會耗傷人體陰血，傷津耗氣，因此在癒後容易產生肺脾氣虛或氣陰兩虛之證，症狀表現包含神疲乏力，短氣容易流汗，乾咳少痰，食慾不振，口乾咽痛，頭暈目眩，午後潮熱，心悸，手足心熱，腰痠耳鳴，尿少大便不暢等。

除了多喝水、多休息之外，在出院後的自主管理期14天結束後，可以請專業中醫師診脈開藥，以助清理身體大病後在戰場(體內)留下的代謝廢物，才可有效將補養的藥物送到身體的各個細胞給予營養。

切勿自行服用坊間來路不明草藥或地下電台藥品。合格的健康食品也不宜立即服用，應等完全無後遺症後再服用才不會閉門留寇。

找尋合格中醫師，解決您的後遺症，調理好您的身體，迎接美好的未來。

(圖/林于娟中醫師提供)

※本文作者為中國醫藥大學臺北分院中醫內婦兒科林于娟中醫師，中國醫藥大學附設醫院胸腔內科專病訓練、呼吸照護中心重症訓練。