Yahoo TV、精誠資訊、西門子、智崴資訊、雲高科技、以及建菱科技等6家業者，齊聚高雄，透過5G VR/AR/XR等先進成熟技術，展示後疫情時代，跨場域製造資訊無縫串聯的未來趨勢、以及5G XR智慧娛樂的發展趨勢等更沉浸式的展演娛樂互動體驗。

高雄經發局長廖泰翔12日表示，高雄市政府今年4月獲經濟部工業局核定1.5億元經費，啟動「高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，透過整合5G文化科技，發展有關的軟硬體、內容、服務等上下游產業，串起跨域創新應用產業鏈，搭配亞灣5G AIoT創新園區作為實驗場域，建構地方產業環境及推動標竿示範案例。

廖泰翔指出，高雄已從重工業逐步轉型多元化發展，從文創、體感、半導體、航太、以及5G AIoT，甚至現在最夯的元宇宙等，都奠基扎實的發展基礎。

他說，11日舉辦的「5G文化科技暨智慧應用產業交流會」，就是以智慧娛樂、智慧製造及智慧健康3大主軸，邀請業界大廠分享經驗，協助業者掌握5G產業未來發展，並安排現場交流促進雙方合作。

高雄經發局此次與資策會、中山產發合作舉辦的「5G文化科技暨智慧應用產業交流會」，邀請Yahoo TV、精誠資訊、西門子、智崴資訊、雲高科技、建菱科技等6家業界標竿分享智慧應用。

精誠資訊技術處長黃國峰以「工業4.0串聯5G虛實整合應用」為題，展示HoloLens 2眼鏡，在智慧工廠升級遠距協作案例。他表示，希望以精誠豐富的5G資安防護、和遠距協作經驗，協助企業將數位轉型做得更到位，除了推動傳統工業加速邁向智慧製造，更呈現後疫情時代跨場域製造資訊無縫串聯的未來趨勢。

Yahoo整合全球集團資源，攜手台灣在地新創夥伴，運用3D模擬、臉部捕捉、動態捕捉、VR/AR/XR等先進成熟技術，現場也以Yahoo TV的 LIVE 異地同台應用為例，邀請知名製作人陳建名分享「5G XR智慧娛樂的發展趨勢」。

他舉創下同時在線觀看次數破5萬人的「好想出去走走：高雄x黃明志虛擬演唱會」為例，異地共演的新型態應用展現出更直覺、更沉浸式的展演娛樂互動體驗，開創更多應用可能。

因疫情影響，5G通訊技術也逐漸擴及智慧健康應用，高雄在地業者雲高科技整合AI智慧影像判讀，運用雲端運算X光片進行肺部病徵判讀，大量影像透過5G的低延遲、高速率讓影像傳輸更快速，大幅縮短雲端分析時間；另家建菱科技則展示專為銀髮族開發的「SmartMotion智慧平衡儀」。