台股加權指數12日開在17479.55點，權王台積電（2330）開高在610元，上漲4元，元宇宙指標股宏達電（2498）處置解禁後，股價重啟漲勢，早盤漲幅逾6％，帶動元宇宙概念股走強，跌深的記憶體族群旺宏（2337）、華邦電（2344）也有買單拉抬，股價往上，惟航空股股價翻黑，台股早盤呈現小漲逾40點。

受到美國適逢退伍軍人紀念日、市場交投清淡影響，標準普爾500指數僅小幅收高，但電動車類股齊揚、輝達跳漲激勵那斯達克指數及費城半導體指數，惟迪士尼重挫衝擊道瓊工業平均指數逆勢走低。

道瓊工業平均指數11月11日終場下跌0.44％（158.71點）、收35921.23點。那斯達克指數上漲0.52％（81.58點）、收15704.28點。費城半導體指數上漲1.94％（71.47點）、收3764.49點。

元富投顧指出，台股先前出現一根長紅K棒突破整理區間，上方壓力大幅減輕，加上近期量能增溫，多方態勢可望持續。以內資為主的櫃買指數相對有信心，投信持續加碼，櫃買指數周線連四紅，區間以212～225來看待，指標股看晶焱、位速、建達、典範。

11月聯準會（FED）實施縮減購債，推升美元持續向上，以技術面來看，美元指數處今年高點，且守穩在所有均線之上，短中期均線呈多頭排列，短線偏多看待。

觀察資金流向，進入第四季傳統旺季、邊境解封，航空雙雄10月營收大成長，內外資同步加碼航空雙雄，加上軋空行情，可觀察華航、長榮航。短線國際消息紊亂，盤面資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。