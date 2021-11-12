瑪莎拉蒂3惡煞圍毆男大生事件延燒，其中車主張男的父親昨出面代子道歉，也與妻子到醫院下跪，盼男大生母親原諒；但律師呂秋遠直言下跪真的不必要，因為孩子已成年，須為自己行為負責，此外呂得知張父受訪時提到孩子的偏差行為「單親家庭應該有影響」，讓他痛批根本不是單親所造成，此說法只會讓外界更加汙衊單親家庭。

張父昨出面代替兒子致歉並說明，有媒體提問此事件「是單親造成的嗎？」而張父回應「我想應該也是有影響」，此說法遭呂秋遠不認同；呂秋遠表示，「哈囉？單親不是造成孩子變成這樣的原因好嗎？」他說張父說法會讓外界更加汙衊單親家庭，也會讓更多家庭以以小孩為名拒絕離婚。

呂秋遠說下跪真的不必要，因為孩子已成年，須為自己行為負責，此外張父受訪時提到孩子的偏差行為「單親家庭應該有影響」，讓他痛批根本不是單親所造成。（翻攝自臉書）

呂秋遠說，爸媽離婚其實對於多數孩子的健全發展是好的，「不健全的婚姻對於孩子的影響更大，這是許多家事律師或法官的心聲好嗎？」呂還說「爸媽下跪這場戲，真的可以免了」，他說孩子已經成年，父母不需要為了孩子犯罪而下跪，未成年犯罪父母須負擔民事連帶賠償責任，但孩子長大就讓他自行承擔。

此外，呂秋遠也提及，當天警方到場時因為「非現行犯」僅函送函送偵辦，讓3名兇嫌回家，他認為警方只要「稍加」調查，就能瞭解被害人傷勢嚴重，而且現場疑似還有「吼一夕（台語：讓你死）」的恐嚇言語，「至少就是殺人未遂，這可是有可能判五年以上的重罪，怎麼會這麼容易就輕輕放過？」痛批警方有過失。