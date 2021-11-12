30歲女星梁云菲（Nana）外型亮眼、身材火辣，在節目《國光幫幫忙》擔任助理主持出道，被封為「國光女神」，她的感情生活精彩，去年和金剛分手後，被目擊和導演男友甜蜜約會，然而日前她卻疑似感情問題，喝到爛醉開直播，甚至還不小心露點。

梁云菲日前深夜和朋友在IG直播，已經喝醉的她突然脫下浴袍，露出白色小可愛和丁字褲，開心隨著音樂節奏擺動身體，大秀她的渾圓美臀，身旁的朋友還打了一下她的臀部，她才邊大笑邊跌坐到地上，沒想到下秒一邊小可愛就滑落走光，讓網友連忙狂刷一排「露點了」、「走光了」。

梁云菲的小可愛滑落不慎露點。(圖/翻攝梁云菲IG)

梁云菲看到留言，這才將小可愛往上拉，用浴袍整個包住自己，由於整個喝開了，梁云菲的情緒一直十分高昂，她和朋友乾杯時也提到，會喝成這樣是有原因的，「我平常不會這樣喝酒，今天真的心情不好。」朋友安慰地抱住她，他也忍不住哭道：「我真的不知道這些男人怎麼了，我就太單純了。」

事後梁云菲在IG發文貼出當天的照片，並將直播影片剪下一小段上傳寫下：「這世界很煩，但我們要很可愛。同樣的大心臟，同樣的同理心，同樣的感知，同樣的犯賤，同樣在彼此需要的時候，一起披上魚鱗被被，與世隔絕。」向自己加油打氣，儘管已經剪掉走光片段，還是引來網友直呼，「直播內容超棒的，還好有看到」，意外掀起熱議。