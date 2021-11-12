台灣文化協會自1921年成立至今正好一百年，文化部為了感謝支持台灣文化深耕的文化協助者，11日特頒發文協獎章，得獎者橫跨藝文、教育、企業、社福等領域，包括台積電慈善基金會董事長張淑芬、奇美實業創辦人許文龍、宏碁創辦人施振榮、廣達創辦人林百里、網家董事長詹宏志等。信義企業集團創辦人周俊吉連續17年推動「社區一家」計畫，獨立評審團、經費用途不設限，充分信任社區等特色，協助提案人一圓社造夢，在社區營造類獲得肯定，是房仲業唯一獲獎，更是該類別唯一企業家獲獎者。

社區營造看似與房仲業起家的信義房屋搭不上邊，但信義房屋自2004年開始推動的「社區一家」計畫，2015年接續啟動第二個10年的「全民社造行動計畫」，累計收到1萬2952件提案；若攤開地圖來看，全台368個鄉鎮市區，只差離島的東引鄉還沒有人曾經提案，計畫覆蓋率高達99.73%。而截至今年，信義房屋已投入超過4億元經費，協助近3000個提案單位茁壯成長。

「社區一家」的特色，就是對提案人身份、提案內容、獲獎經費用途，全都不設限，另透過獨立評審團、參賽者互評、典範參訪、網路投票等機制，堅持百分之百純公益，讓提案人有機會彼此學習、共好成長，同時增進社區凝聚力；近年，更引進全齡參與、公私協力及跨域合作。這些，在在讓得獎者得以在社造行動起步階段，獲得迫切需要的資源挹注，逐漸站穩腳步。

被暱稱為「巫婆媽媽」的沈采蓉，是台南頗具知名度的故事媽媽。她希望將歡樂與緊密的情感連結帶進社區，因此打算將自家車庫打造為「故事屋」，藉著替街坊鄰居說故事。但最初，這個構想卻面臨兩個困難，包括鄰居擔憂影響通行，或是辦活動很麻煩，且經費也有缺口。

沈采蓉透過逐戶拜訪，並嘗試提案參與「社區一家」計畫，先是獲得6萬元獎金，後來又接連兩度提案獲獎。在不斷拜訪累積信任感以及得獎信心的加持下，順利打造出故事屋，更在2006年創辦了「南瀛故事人協會」，從單打獨鬥，變成與夥伴們一起說故事，範圍也從一條巷子，現在擴大到全里及偏鄉。

曾有位即將住進安寧病房的鄰居爺爺，入院前一晚特別來按電鈴對沈采蓉說：「ㄚ頭，謝謝你一直說故事，還辦一戶一菜，讓我單親的孫子有機會被大家接納，妳一定要繼續講下去！」她直呼，沒想過「說故事」能發酵出這樣的影響力，但「一群有熱情、想讓社區變得更好的人，加上社區一家的挹注，並且持續不輟的推動及資源連結，就能讓夢想中的藍圖逐步實現！」

沈采蓉的故事不是特例。推動社區營造的個人或團隊，或多或少都面臨過相同難題，正因如此，信義房屋強調，社區一家計畫的提案人不需要幫忙賣房子，就算所在地區沒有信義房屋分店，日後也未必會展店，每個角落的星星之火，都有機會被看見。此外，許多社區因人口外移或老化，導致改造構想較難實現，信義房屋的同仁也會身體力行組成「信義志工」，主動進行社區服務。

走過17年，信義房屋表示，在社區一家的基礎上，再成立「台灣地方創生基金會」，串聯各界資源扶植在地小微業者發展；長遠來看，如果小微商家可以成長茁壯，就能再透過「創業者共創平台基金會」發展成中小型企業，然後說不定有機會參與「產業創生平台」，接軌國際技術與資金，成為台灣下一世代的代表品牌。過程中，所有透過在地滋養成長的企業團隊，都能在這個「台灣創生生態系」裡自由移動、學習交流、相互提攜與共創，終能讓世界看到生生不息的台灣新興力量。