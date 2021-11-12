「台大五姬」之一的女星「資工彌」余函彌2013年淡出演藝圈後就轉往從事服飾業工作，2019年爆出她與王家梁緋聞，傳出余函彌控訴被狠甩，但王家梁表示兩人是因沒有共同目標而分手，否認傳聞。近日余函彌依舊在IG分享美照，可見她穿著半截背心露出香肩雪乳及小蠻腰，雙手往前交岔，胸前深邃事業線超吸睛。

余函彌當年以清秀外貌和絕佳氣質闖蕩演藝圈，還跟「工工花」吳思嫻合組女子團體「X.O.X.O」，後來她拍電視劇《我可能不會愛你》、《剩女保鏢》、《螺絲小姐要出嫁》等，2013年卻宣布因不喜歡備受關注，不適應演藝圈生態決定轉換跑道，改經營服飾店。

余函彌穿露肩小可愛擠出事業線。（圖／翻攝自bonnieyuxx IG）

2年前週刊報導余函彌因被王家梁提出分手心碎，私下跟朋友抱怨：「明明才恩愛完卻被要求分手」，王家梁則無奈回應自己像是被不實報導霸凌，「明明我們交往後期都是一周大概吃一、兩次飯，吃完飯就送她回家，不知道為何會有人拼湊寫出那些故事」，至於真正分手原因兩個人都心知肚明就好，不願跟外界透露，也強調這新聞不管對哪一方都是傷害。

余函彌近年來美貌不斷進化，引來網友質疑修修臉，過去她大方證實確實是接受整形了，更大器自嘲：「有娛樂大家效果就好，歡迎大家看我今天臉和昨天有什麼不一樣！」昨她則在IG分享新衣服照片，可見她像是衣服僅穿一半，上半身只有一件露肩中空小可愛，辣度破表，也引來粉絲回應：「買好啦！」、「包色處理」、「超美的」、「一定要買的吧」。