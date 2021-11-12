湖人本季的傷兵問題永遠沒有停歇的一天，這次連菜鳥球員也「中招」了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞12日搶先爆料，意外擠進湖人輪替名單的菜鳥後衛里夫斯，將因左腿筋拉傷至少缺席兩周以上，也讓湖人傷兵問題更加嚴重。
身為今年落選球員的里夫斯，在湖人開季傷兵累累窘境下，意外擠進湖人輪替之中，不僅平均上場時間21.3分鐘，場均可拿6.1分、2.0籃板及1.0助攻，他在本季限制防守對象命中率僅有3成49，排在聯盟第2，僅次於熱火前鋒塔克。
隨著里夫斯未來兩周都不可能出賽，湖人可用之兵越來越少，因為包含阿里查、荷頓塔克、納恩等人本季都因傷還沒上過場，「小皇帝」詹姆斯與隆多最近也因傷缺陣，造成湖人前役出戰熱火，無奈只用9人輪替辛苦撐完這場打到OT比賽。
湖人甚至必須讓「一眉哥」安東尼戴維斯帶著手指扭傷繼續上場，別忘了韋斯布魯克、安森尼、艾林頓等主力也有傷痛歷史，如果湖人繼續傳出傷兵噩耗，屆時恐怕越來越少球員可用，當前只能希望因為腰傷缺席4場的詹姆斯趕緊康復歸隊。
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