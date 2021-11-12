本周櫃買市場四檔興櫃一般板新掛牌股，繼8日的澤米科技（6742）、10日的光鼎生技（6850）兩家之後，諾貝兒（6844）及保勝光學（6517）兩家同在今（12）日掛牌興櫃買賣，掛牌價分別為146元、17.5元。

諾貝兒在11月2日申請登錄興櫃股票，12日以每股146元掛牌興櫃，產業別是生技醫療業，主辦券商台新證券。諾貝兒成立於1997年10月間，主要經營業務是銷售藥品、保健食品、婦嬰用品、醫療器材之連鎖通路等，送件時資本額為3億42萬元。

諾貝兒2020年營收38億8984萬元，稅前盈餘2億6936萬元，每股盈餘10.05元。自結今年前九月營收28億3770萬元，稅後盈餘1億7936萬元，每股盈餘5.97元。

保勝光學也是在11月2日申請登錄興櫃股票，12日以每股17.5元掛牌興櫃，產業別是光電業，主辦券商凱基證券。保勝光學成立於1970年7月間，主要經營業務是各類光學鏡片、鏡頭之研發、製造及銷售等，送件時資本額為2億7964萬元。

保勝光學2020年營收4億6027萬元，稅後盈餘3648萬元，每股盈餘1.30元。自結今年前九月營收3億830萬元，稅後盈餘2384萬元，每股盈餘0.85元。