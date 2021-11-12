2021年到最後兩個月，部份賽事都邁入年終大賽，而WTA年終網球總決賽於墨西哥進行， 這次比賽總獎金達500萬美元(約1.4億台幣)，我國好手謝淑薇和搭檔梅騰絲(Elise Mertens)以第3種子出賽，首輪以7：6(7：3)、6：2擊退第6種子智利瓜拉琪(Alexa Guarachi)/美國克拉琪克(Desirae Krawczyk)。

此戰首盤兩人打得辛苦，先克服0：3劣勢，一舉追成搶7局面，接著她們一口氣灌進6分，以7：3拿下決勝盤勝利，第二盤兩人完全發揮水準，將比分拉大到5：2絕對優勢，最後就以6：2輕鬆拿下第二盤，強勢直落2解決對手，旗開得勝，整場比賽花了1小時26分鐘。

這次賽制是單、雙打8組先各分2小組打單循環賽，分組前2能進入4強淘汰賽，謝淑薇過去3度挺進決賽。但這次分組可不好打，有今年法網、東京奧運冠軍組合捷克克蕾切可娃(Barbora Krejcikova)/西妮雅可娃(Katerina Siniakova)、還有大會第8種子加拿大菲奇曼(Sharon Fichman)/墨西哥歐兒摩絲(Giuliana Olmos)。

不過首戰贏下第6種子想必讓謝淑薇和梅騰絲信心大增，畢竟對其他組合而言，她們同樣是魔王級的對手，今年度謝淑薇和梅騰絲拿下溫網大滿貫、WTA印地安泉冠軍，並在近期重登世界雙打球后寶座，還被排在大會第3種子，聲勢可說是非常強大，若能在這組出線，相信衝擊冠軍不是問題。

而大會昨天舉辦選手之夜，女將紛紛精心打扮，謝淑薇黑色U領連身開衩洋裝搭黑色高跟鞋，長髮紮馬尾，妝容以深紅色唇膏為亮點，加上簡單首飾，造型大獲好評，另外搭檔梅騰絲也相當搶眼，以淺色花卉刺繡紗質、公主頭典雅裝扮出席，相當有氣質，而從穿搭風格就能隱約看出兩人不同的個性。