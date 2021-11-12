惡少張男父母昨公開出面向大眾致歉，張母甚至下跪，仍未能消除社會大眾怒火。（資料照）

惡少張男父母昨公開出面向大眾致歉，張母甚至下跪，仍未能消除社會大眾怒火。（資料照）

彰化百桂食品董座二兒子張男，因行車糾紛，把宋姓男大車叫下車暴打，還火速叫來2部車包夾；囂張行徑不只讓台中3官警遭懲處，父母出面鞠躬下跪也無法滅火，張母下跪指年輕人就是這樣、一時衝動，更讓不少網友愈看愈氣。如今就有同業看不下去，出面爆料，指張家父母口中一時衝動的小兒子，根本就是道上惡名昭彰的新勢力，什麼非法勾當都在幹。

一名彰化不具名組頭私下跟本報記者爆料表示，他跟張男私下見過幾次面，年輕氣盛、高大黝黑的身材穿著帥氣，看起來體格壯碩有在練；綽號就叫做「破許哥」（保時捷哥），在台中混組織幫派混得有聲有色。

組頭指出，張私下不只經營百家樂、球版等地下賭盤，還兼放高利貸，十分有經營頭腦，年紀輕輕身價粗估上千萬；朋友間出來聚會，出手闊綽、出入都有名車代步，他的車子不只瑪莎拉蒂一輛，私下還看過BMW 3系列、賓士C300等「8＋9神車」。

組頭還說，才23歲的張男手段非常兇殘，個性超火爆，甚至可說是目中無人，在年輕一輩當中，算是兄弟多、錢也多的那種，因為自己當莊家、規模很大，地下運彩、簽賭規模已經算是博弈公司。

他還會威逼利誘，強迫賭客下注，有人因此半被迫，一注豪擲百萬，若是賭輸錢了，他還會強迫放款，把錢借給賭客賺高利貸，身邊一群幫眾，不是幫忙他放款就是收款，若賭客欠錢不還，就找渾身刺青的兄弟修理，將人打得鼻青臉腫，行徑惡劣。

據悉，惡少張男父母已離異十多年，他跟著母親搬到台中住居，高中起就經常惹事，而張父獨自帶著長子在彰化創業生活，父子之間感情十分疏離，前幾年張父還曾叫他回來幫忙，但因張父個性嚴厲，張男不願再回來上班，父子半個月見不到一次面，這次出事，張男哥哥、媽媽都知情，張父卻是透過媒體才知情。

組頭也忍不住吐槽，「破許哥」在台中小有名氣，根本就不用回家待那種食品小廠工作幫忙，竟對媒體說瑪莎拉蒂是貸款、用媽媽名字買的，誰相信？這話說給誰聽的？父母若非公然說謊為兒子掩飾隱瞞，就是根本不了解兒子這些年都在幹些什麼事情。他也忍不住誇讚張男很聰明，上千萬的博弈事業金流不曾出事，連同行都很好奇他的操作手法。