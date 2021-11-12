高雄小港分局歷經半年跟監一名失聯移工，發現他與同國籍移工有群聚吸毒甚至有販賣的可能，抓準時機到大寮一間民宅抓到4人，還起出22棵大麻活株、乾燥大麻花及安非他命等大批毒品，甚至還查獲改造手槍及改造工具，正擴大偵辦中。

警方查扣改造槍支及分裝毒品等工具。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

小港分局偵查隊接獲線報，在小港區高松路一間民宅，有一名外籍移工都是在深夜時出入，經查訪後發現該民宅為一位外籍移工租用，且目前疑似通報失聯中，這讓承辦員警疑惑「既然是逃逸外籍移工，那生活費用從哪來？而且又常常半夜出門」，因此擴大訪查。

忠嫌等4人被帶回偵辦。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

在訪查的過程中，得知該名移工為46歲的忠嫌，疑似有施用毒品的跡象，且經常半夜騎無牌電動機車到大寮區民宅，歷時約半年調查後，10日凌晨前往查緝，果真在這戶民宅內除了逮到忠嫌外，還抓到同國籍的41歲的湯嫌、28歲的蘇嫌、46歲的司嫌。

他們以這戶民宅為據點，栽種大麻，並加工後販賣予不特定人。警方在現場查扣22棵大麻活株、3大包乾燥大麻花3大包、安非他命毒品、電子磅秤、安非他命吸食器，甚至還有土製袖珍手槍、喜得釘工業用底火、鑽孔機、彈簧、改造槍管，及改造工具一批等證物。

4人被訊問時否認販賣毒品，只說自用，且對於槍枝來源避重就輕，由於查扣的毒品相當大量，警方懷疑該批移工販毒牟利，將4人依照《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

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