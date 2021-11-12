世德(2066)、和勤(1586)公布第3季財報，世德單季稅後淨利0.59億元，年增112.7％，為9季來最高，每股盈餘為1.65元，單季獲利超越上半年的1.43元。和勤第3季稅後淨利0.28億元，年減28.98％，每股盈餘0.34元。

世德專注於利基型特殊規格扣件產品，可替代性低，與國際大廠客戶的議價能力亦較高，雖有原料及運費成本增加，但去年底持續與客戶協商調漲產品價格與運費補貼分擔，效益已逐漸顯現。

儘管第3季仍受缺櫃影響出貨，使得單季合併營收5.43億元，年減1.14％，但調漲價格下，毛利率回升至29％，營業利益為0.73億元，年增32.55％，稅後淨利0.59億元，每股盈餘1.65元；累計前3季營收為19.19億元，毛利率為27.45％，營業利益為1.45億元，稅後淨利1.1億元，每股盈餘3.08元。

世德表示，獲利能力提升，除來自於產品組合優化外，世德已站穩全球汽車大廠的Tier1零件供應商位置，包括特斯拉、通用汽車、賓士與BMW等，都有世德獨家供應產品。

汽車及硬碟零件出貨持續成長，和勤第3季營收6.65億元，年增6.05％，季增1.50％；因第3季原物料持續上漲，雖然公司已提前備料因應且與客戶協商調漲價格，單季毛利率20.29％仍較去年同期低，但維持與上季相當；第3季因實施庫藏股轉讓員工，認列900萬元營業費用，因而歸屬母公司稅後淨利0.28億元，略低於上季。不過，公司優化產品組合的接單策略持續發酵，營運規模穩定擴增，前三季獲利表現仍能保持成長。

和勤表示，第4季原物料漲勢趨緩，新台幣匯率預期相對穩定，且今年以來陸續與客戶進行的漲價協商也到位，預期毛利率將可見到顯著提升。第4季為傳統旺季，汽車零件部分將有高毛利新產品加入量產；硬碟零件部分專注於高階儲存硬碟機種機構件（VCM Plate），持續受惠東南亞轉單效益，預期公司第四季仍是今年最旺的一季，營收、獲利同步成長可期。