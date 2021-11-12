37歲在銀行上班的陳小姐，一進診間就坐下來問：「醫師，我最近半年的月經好像越來越少，而且每次會提前個幾天，最近還覺得沒什麼性慾。我先生因為業務的關係，常常需要喝酒應酬，回到家太累，老愛躺在沙發休息，最近這幾年越來越胖之外，對我好像也變得性趣缺缺，我很擔心再這樣下去，我們感情變得不好之外，還會生不出孩子，請問有沒有甚麼辦法可以改善呢？」

陳小姐描述的夫妻狀況，很有可能是更年期提前的警訊。現代人因為工作繁忙，缺乏運動、經常外食，還被壓力和焦慮壓得喘不過氣，生活作息不正常，工作又透支體力的情況下，身心都過勞，就容易提前透支精力，提早出現更年期的前兆。

●更年期年齡 已有逐漸提早趨勢

傳統對於更年期的定義，從45歲-52歲開始，因為體內性荷爾蒙的改變，是身心明顯變化的時期。近年來更年期年齡有下降的趨勢，可能源自家族遺傳、自體免疫疾病，或是曾動過卵巢手術、化療等等。

另外，環境荷爾蒙、身心壓力、抽菸喝酒或是不當減重、肥胖等等，都容易讓性荷爾蒙失調，沒有特別注意的話，很容易就提早邁入更年期，而我們該如何觀察自己是不是年紀還沒到，就離更年期不遠呢？

●從日常生活看更年期徵兆 容易被忽略不當回事

女性可透過經量減少、月經周期不規則、性慾低下或是陰道乾澀來觀察；男性也可透過行房時的力不從心、陰莖勃起的軟硬度、持久度等等來判斷。

而不分性別都可能出現的，在生理上有可能容易疲勞健忘、無法集中注意力、失眠心悸、潮紅盜汗、骨質疏鬆、肌力下降等等；在心理上則是容易焦慮、心情低落，對任何事沒有幹勁、失去自信心等等。

一旦發現這些徵兆，就要警覺自己是不是提早進入更年期了。除此之外，性荷爾蒙下降也會影響血壓和血糖，更容易產生心血管疾病和糖尿病、肥胖等問題。

●緩解更年期提早危機 中醫大有助益

針對現代人的緊繃和焦慮，會先疏肝理氣，疏通鬱阻的氣機，常使用的中藥有柴胡、川楝子、香附、鬱金等等。

若是較少運動，容易水腫肥胖的族群，也會重視祛痰除濕，這類患者常常沒有活動多久就頭重腳輕，全身浮腫，身體沉重乏力，做任何事都提不起勁。這時我們可使用半夏、茯苓、白朮、澤瀉、山楂幫助清理淤堵在體內的代謝廢物。

等到清通身體的廢物、氣機暢通之後，再著手補腎氣、滋養肝血腎陰。這類患者通常容易腰腿乏力，健忘易喘，更甚者皮膚乾燥、容易落髮、全身烘熱、心悸失眠等等。臨床上常使用當歸、白芍、何首烏、五味子、山藥、菟絲子、女貞子等等來補養身體。通常及早發現身體異狀，透過中醫調理之後都可以獲得改善。

若要避免更年期提早發生，建議平時盡量保持作息正常、規律運動、找到抒發壓力的管道等等；飲食方面，少吃加工食品或烤炸辣、菸酒等刺激物，可多攝取山藥、豆類、銀杏、南瓜、芝麻、木耳、牛奶、小魚乾、深綠色蔬菜等天然食材。

在資訊爆炸、腦袋必須不停運轉的時代，許多人為求事業、家庭、人際等各方面的平衡，呈現蠟燭多頭燒的狀態。更年期提前的趨勢，是提醒我們在生活的快速流轉間，找到安穩身心的步調，才能有足夠的精力，為人生開啟下半段的篇章。

(圖/張辰珮中醫師提供)

※本文作者為昌盛堂中醫診所張辰珮中醫師。