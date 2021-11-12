瑪莎拉蒂3惡煞圍毆男大生事件延燒，其中車主張男的父親在彰化經營食品大廠「百桂食品」，網友怒火進而牽連該品牌，不少網友紛紛號召抵制產品外，也有人檢舉廠區疑似違建再農業地上，還有人找出衛生福利部食品藥物管理署資料，發現百桂食品曾有2件商品遭開罰下架。

據了解，百桂食品2004年曾因產品「芥末花生」未依規正確標示使用食用色素，遭台中市衛生局要求下架；2016年5月30、31日另一產品「家庭號養生綜合堅果」則因「食品廣告不實、誇張或易生誤解」，遭彰化縣衛生局依《食品安全衛生管理法》處分。

百桂食品2016年5月30、31日另一產品「家庭號養生綜合堅果」則因「食品廣告不實、誇張或易生誤解」，遭彰化縣衛生局依《食品安全衛生管理法》處分。(翻攝照片)

百桂食品工廠鄰近交流道，廠區占地寬廣，還分為一二三廠房，但有網友爆出後方廠房屬於農地違章工廠，該地屬農業區，張父則澄清，廠房是承租既有建物，使用的部分都是合法登記，是否為農地違建，並不清楚，需要問地主和房東。彰化縣府強調，尚未收到檢舉，若有檢舉會比照一般檢舉違章案件依法查處。