台中一名男大生不慎擦撞瑪莎拉蒂，被三名惡少打到重傷昏迷，其中一名嫌犯的媽媽出來道歉時還強調兒子沒有動手。對此，律師李怡貞分享類似的案例說，當事人的孩子被打成植物人，所有被告在法庭上都在推卸責任，稱自己只有看，沒人承認自己動手。讓她忍不住感嘆地說，如果要生小孩就要教，「花時間把孩子教好，勝過在鏡頭前道歉，不要造成各種千古恨。」

律師李怡貞昨在臉書發文分享曾經手過的案例，之前處理過類似的案例，一群人將她的當事人的孩子打成植物人。開庭審理的過程中，所有被告都在推卸責任，說記不清楚了，而且民事的連帶責任也跑不掉，所以未成年行為人的父母也會連帶受罰。

李怡貞表示，這樣的案件訴訟程序費時，且民事、刑事或假扣押的每個程序都需要律師費，假扣押還要提供擔保金，10幾個被告人每次答辯都是鬼扯，畢竟有誰要認？每個人都說站在旁邊看或是棒子揮空了。

李怡貞指出，對當事人來說每次跟律師討論都是煎熬。回到醫院看到癱瘓在床上的孩子都是心酸，好不容易上千萬的賠償金額判下來，也總是有被告要上訴，而床上的孩子病況還是沒有進展，當事人曾跟她說「我不知道他活著還是走掉才是對他最好。」

李怡貞也說，她只能安慰對方「活著總是有希望」，但這樣的歷程的確無人可承受，而這樣訴訟的律師費用也不是人人皆可負擔。她也忍不住大嘆，要生孩子就要花時間教好，這樣絕對勝過事後在鏡頭前面向社會大眾道歉，也不會造成各種千古恨。