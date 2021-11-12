MSCI進行半年度調整，力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、旭隼（6409）入選，12日帶動IP矽智財、高速傳輸IC設計族群股價上揚。

華新科（2492）、力成（6239）、群聯（8299）三檔則遭刪除、轉列入全球小型指數成分股，全球小型成分股則新增10檔、刪除43檔。上述調整將在11月30日盤後生效。

本次權重調升最多為新增成分股力旺，其權重為0.44％，權重調降最多的成分股為台積電，調整後權重為45.01％。

台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由14.20％下調至14.12％，調降0.08個百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由16.31％下調至16.16％，調降0.15個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重由1.68％上調至1.69％，調升0.01個百分點。最新權重將在11月30日收盤生效。

MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增3檔，刪除3檔，指數成分股將維持87檔，並有18檔成分股調整在外流通股數。