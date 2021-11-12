警方12天內共取締汽機車超速162件和汽機車不依規定使用燈光14件，其中又以夜間行車不開燈居多。（警方提供）

金門縣警局擴大交通執法，交通隊和金城、金湖2分局總動員，最近12天共取締汽機車超速162件（攔停舉發34件、逕行舉發128件）以及汽機車不依規定使用燈光14件，其中又以夜間行車不開燈居多。

縣警局說明，依〈道路交通管理處罰條例〉第40條：「汽車駕駛人，行車速度超過規定之最高時速，或低於規定之最低時速，處新臺幣1200元以上2400以下罰鍰。」若車速逾規定之最高時速60公里，即構成危險駕駛行為，依同條例第43條規定，可處駕駛人新臺幣6000元以上2萬4000以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

另〈道路交通管理處罰條例〉第42條：「汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。」〈道路交通安全規則〉第109條第1項：「汽車行駛時，應依下列規定使用燈光：一、夜間應開亮頭燈。三、遇濃霧、雨、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈。四、非遇雨、霧時，不得使用霧燈。五、行經地下道，應依標誌指示使用燈光。六、夜間會車時，或同向前方一百公尺內有車輛行駛，應使用近光燈。」同條第2項：「汽車駕駛人，應依下列規定使用方向燈：一、起駛前應顯示方向燈。二、左（右）轉彎時，應先顯示車輛前後之左（右）邊方向燈光；變換車道時，應先顯示欲變換車道方向之燈光，並應顯示至完成轉彎或變換車道之行為。三、超越同一車道之前車時應顯示左方向燈並至與前車左側保持半公尺以上之間隔超過，行至安全距離後，再顯示右方向燈駛入原行路線。」

警方表示，地區駕駛人常有夜間疏忽忘記開啟大燈及車輛轉彎時未打方向燈的情形，非常容易造成交通事故。另「十次車禍九次快」，未來仍將持續加強執法，提醒鄉親遵守交通規則，保護自己和別人的安全。