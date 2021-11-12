台北市市長柯文哲上任後取消重陽敬老金，引發長輩不滿。《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》10日在大會表決三讀通過，闖關成功；台北市政府回應將在30天內提出覆議。國民黨副發言人楊植斗表示，柯稱「但這筆錢真的是在敬老嗎？還是為了選舉在綁樁？」這句話引發大批年輕人不滿，因為年輕人有一天也會變老，現在努力工作、繳稅就有權享受未來的福利，柯此言不僅侮辱人智商更侮辱人品格。

楊植斗11日在臉書發文表示，柯文哲反對發放重陽敬老金，還說敬老金是為了綁樁，言下之意似乎在說，長輩收了禮金後就會成為死忠支持者，柯此言根本是瞧不起長輩的政治智商，台北市的長輩有那麼好收買嗎？

楊植斗強調，柯文哲此言也惹怒不少年輕人，因為年輕人總有一天會變老，年輕時努力工作就會對城市做出貢獻，無論是透過繳稅或提供良好服務，長輩們接棒給下一代成就了更好的台北市；而重陽敬老金，只不過是市府對長輩的一點小心意，除感念長輩們過去對城市的貢獻外，在重陽節這個值得紀念的節日，也是民政系統深入探視長輩的好機會。

楊植斗指出，有許多的長輩不良於行或獨居在家、缺乏社交，這些長輩無論是柯文哲引以為傲的共餐，或者480點的交通補助，他們都被排除在外。過去的重陽節，里鄰長會列出清冊，趁著重陽禮金的發放，關心這些平常出入不易的長輩，藉機提供必要的服務。

對此，楊植斗強調，他與身旁同齡層的朋友都有共識，希望等自己老去後，這座城市仍然能溫暖所有長輩；重陽禮金是否發放，不該淪為世代對立之爭，當我們還年輕，想想先人對城市的貢獻，也想想我們終將老去。他知道柯文哲堅持了這麼多年，很難拉下臉來推翻過去的政策，但仍希望柯順應市議會的決議發放重陽敬老金。