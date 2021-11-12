鋁質電解電容器大廠立隆電（2472）董事會通過今年前三季財報，累計今年前三季合併營收72.64億元、年增27.94％，因營業毛利率、營業利益及營業外收入淨額，同步增加，稅後盈餘7.18億元、年增31.49％，因股本放大緣故，EPS4.5元，略優於去年同期的4.2元。

立隆電今年第三季合併營收26.9億元、年增30.17％，營業毛利率30.26％，高於去年同期的30.04％，加上營業外收入淨額2406萬元，優於去年同期的332萬元，稅後盈餘2.72億元、年增24.93％，因股本放大緣故，EPS1.68元，略高於去年同期1.66元。

立隆電表示，今年前三季的營收增長，主要包括車用、電信網通（含基地台）、風力發電、資通訊，及電源供應器訂單增加，加上今年前三季認列匯兌收益，優於去年同期。

因應高階應用市場需求，立隆電已擴充工廠產能，旗下惠州三廠占地面積1.01萬平方米，2021年第二季啟用；另旗下蘇州新廠占地面積4.53萬平方米，2021年第三季開始設備安裝，第一條生產線正在試車中，今年底可量產，明年可再放量。

立隆電旗下大陸廠區，包括廣東惠州及江蘇蘇州廠。其中，惠州廠因營運規模較大，該廠區營收貢獻較大，且大陸兩大廠區因上述產業訂單需求增強，已帶動公司今年前三季營收增長。

面對鋁質電解電容器的原物料價格上漲，立隆電今年第一、二、三季依不同客戶，陸續調漲產品售價，累計今年至今的漲幅，分別5～10％不等。