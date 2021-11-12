本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之家印度，權重增加了0.16％；而本次權重調降最多國家為阿根廷，主因阿根廷被從新興市場劃分出至獨立市場。

業者指出，全球經濟復甦目前受到疫情變化及供應鏈瓶頸影響，成長漸呈趨緩，加上當前市場聚焦各大經濟體央行縮減購債、升息動向以及居高的通膨，造成近期國際金融市場偏向震盪。然預期未來在供應鏈正常化後，經濟動能與就業發展將有所支撐，通膨也有望回降。

觀察台灣景氣對策信號燈連續八個月呈現紅燈，領先及同時指標變化反映疫情影響已減緩。隨疫苗完整接種率持續提高、管制措施陸續放寬以及振興五倍券帶動下，內需消費可望逐漸回溫，而出口部分有望在供應鏈問題緩解後保持亮眼表現，使金融市場有基本面支撐，惟在面臨疫情變化不定及主要經濟體逐步調整寬鬆貨幣政策動向之壓力下，可能增加金融前景之不確定性。