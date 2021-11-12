電動車製造商Lordstown Motors周四宣布其第一款產品、名為Endurance的純電動皮卡，將再度延後量產和交車時間。

該電動車新創公司表示，因持續受到全球供應鏈問題影響，Endurance純電動皮卡投入量產的時間將從明年第二季延後到第三季。這是Endurance電動車生產計畫最新一次的變動。Lordstown原本早該在大約一年前就開始生產此款電動車，但投產時間卻一延再延。

Lordstown執行長Dan Ninivaggi在財報發布後表示，這比先前計畫略為延後，因為零組件和材料短缺等供應鏈瓶頸仍然是Lordstown Motors的一大問題，就像這個產業普遍所面臨的挑戰一樣。

Lordstown第三季尚未實現營收。其第三季淨損9580萬美元，較去年同期的虧損4250萬美元暴增。每股虧損為54美分，略低於分析師預期的每股虧損59美分。

Lordstown的股價波動仍然劇烈，與52周高點（31.57美元）相比已經下跌近80%。周四盤後股價重挫10.30%，報6.18美元。

稍早在一般交易時段，Lordstown股價飆漲23.92%，收在6.89美元，創下約一年來最大單日漲幅。該公司周三證實全球最大科技代工廠鴻海將以2.3億美元買下Lordstown位於俄亥俄州的廠房與設備，以共同推動商用電動車的開發。

Lordstown表示，與鴻海結盟有助於大幅降低原材料、零組件和其他投入成本。這項交易預計將於明年4月30日前完成。

鴻海也與另一家新創公司Fisker簽署協議，將在未來幾年內生產電動車。

Lordstown執行長Ninivaggi在法說會上表示，我們的目標是成為一家輕資本（capital light）、工程、設計和開發公司，專注於生產多款純電動車項目。而富士康，我們獲得了一個非常好的合作夥伴，該公司擁有對純電動車未來的遠見，以及建立全球汽車工程與製造據點的資源。

Ninivaggi表示，該工廠的部分工程尚未完工，因而無法生產 Endurance電動車。儘管如此，Lordstown在第三季已開始組裝Endurance試產車款，以進行測試和驗證。