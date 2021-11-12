由亞馬遜、福特汽車等企業出資的電動車新創品牌Rivian號稱是大廠特斯拉的殺手，僅僅掛牌兩天市值就達到1205億美元（約新台幣3.3兆），輕鬆超越通用及福特兩大汽車廠，成為僅次於特斯拉的第二大車企，不過Rivian尚未建立商業模式，甚至連一輛車都還沒生產，遭到特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）重砲批評，並呼籲Rivian應該先提升產量。

富比士報導，Rivian上市訂價為78美元，周四收盤時就已衝到122.99美元，累積掛牌兩天漲幅超過57%，市值飆升至1205億美元，超過通用汽車的898億美元與福特的781億美元，成為美國市值第二高的汽車製造商。

Rivian首次公開募股（IPO）是2012年臉書IPO後的最大規模，該公司募集約120億美元的額外資金，Rivian也成為美國資金最充足的電動車新創公司，亞馬遜持有約20%的股份，福特也有12%持股，另外還有資產管理公司普信、渣打銀行與三井住友銀行等。

即使如此，由於Rivian尚未建立完整商業模式，甚至連一輛車都還沒有量產，就衝到如此驚人市值也引發不少批評，馬斯克在個人推特上表示，「希望Rivian能提高生產率，並使現金流達到平衡，且在數百家新創企業中，特斯拉是過去一百年以來，唯一一家做到高產能與足夠現金流的汽車製造商。」

過去，馬斯克就曾多次質疑Rivian估值過高，發文諷刺Rivian與另一家新創汽車公司Lucid一輛車都還沒交付就獲得數百億美元的估值，「有沒有可能創辦一家電動車公司，在未交付任何汽車的狀況下估值低於10億美元」目前特斯拉仍是美國市值最大的汽車商，市值達1.07兆美元。