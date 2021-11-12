中國大陸高階通用型空氣壓縮機製造大廠力達-KY因具節能的螺桿機等產品銷售亮眼，內外銷均有斬獲，第三季從去年同期0.88元增加至1.06元；前三季EPS由去年同期1.46元增至2.08元，逐漸回到疫情前水準。力達表示，力達10月營收拜外銷增長，年成長近一成，將持續參展，拓展外銷市場訂單。

力達第三季合併營收14.88億元，季增35.3％、年增4.8％；由於國際原物料價格仍持續上漲，營業毛利2.74億元、季增幅32.8％、年減8.7％，毛利率18.4％。營業利益1.75億元，季增82.5％、年增22.9％，營利率為11.8％；稅後淨利1.23億元，季增82.7％、年增21％，淨利率為8.3％，EPS為1.06元。

力達前三季合併營收34.85億元，營業毛利為6.72億元，營業利益3.49億元，稅後淨利2.41億元，EPS回升至2.08元。其中活塞機、螺桿機、渦旋機三大主力產品前三季營收占比分別是24.4％、58.8％及13.5％，外銷比重達26.6％，其中亞洲為最大宗，營收占比11％，歐洲受疫情減緩恢復生產，銷售金額也持續追上，佔比近7％。

力達10月合併營收4.72億元，月減12.4％，拜外銷表現亮眼、高階機種持續受市場青睞，年增9.8％；前十月合併營收39.57億元，年增14.7％。

力達指出，力達剛參展在上海舉行的ComVac ASIA 2021上海國際壓縮機及設備展覽會、漢諾威上海工業聯展，持續拓展外銷市場。新冠肺炎疫情，持續影響全球經濟，力達除持續關注新冠肺炎疫情及大陸實施限電是否客戶拉貨意願外，也會持續研發及推廣符合市場主流的利基型節能環保產品。