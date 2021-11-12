雲豹能源(6869)今年7月入主煒盛廢水處理公司，近期好事頻傳，日前奪得「臺北市污水下水道場站設備更新工程」2.5億元標案，另外位於桃園市復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程舉行啟用典禮。桃園市長鄭文燦、桃園市政府水務局長 劉振宇、煒盛廢水處理公司董事長 張家豪等貴賓一同與會。

此工程包含羅浮及義盛2座水資源回收中心，成為桃園第一座無人水資源回收中心，於大溪水資中心透過介面遠端監控廠內各項設備，預計每日可處理羅浮及義盛地區計520噸的生活污水量，達到妥善處理污水，守護石門水庫水質的預期目標。

鄭文燦表示，桃園升格後，市府因規劃設置羅浮、爺亨兩大溫泉產業區，為兼顧觀光發展與環境保護，因此將小烏來系統加以升級建置，顯示水資源的隱形建設相當重要，集水區優良的水質更是發展溫泉、觀光產業不可或缺的因素。

桃園市復興區小烏來特定風景區擁有豐富的天然資源，週邊有天空步道、泰雅小米園區、宇內溪戲水區、新溪口吊橋及羅浮溫泉等特色景點，為避免石門水庫水質遭觀光旅遊所帶來污染，設置羅浮及義盛2座水資源回收中心。煒盛董事長張家豪表示，由於此案地形高低差大、山區居民分散、屬岩盤地質等因素，施工團隊克服眾多困難，將「水資源回收中心」、「管線布建」、「用戶接管」三合一，完成用戶接管257戶，並可以解決每日5000人次觀光旅遊產生的生活污水。

煒盛考量周圍景觀及居民生活，2座水資源回收中心採地下化設計，下部為污水處理單元，上部景觀設有景觀花園、並新設木棧道，也融入原住民圖騰等元素，讓水資中心不僅處理污水，也成為最佳觀光景點。

雲豹能源秉持著資源循環及整合服務的精神，入主煒盛廢水處理公司，隨即奪得「臺北市污水下水道場站設備更新工程」標案。煒盛具有污水處理、污泥消化及污泥減量及乾燥統包經驗，可提供完整配套服務，故將針對台北市內各抽揚水站之老舊設備進行檢討汰舊以提升運作效率，並進行系統整合。雲豹能源總經理趙書閔說：「水資源愈來愈珍貴，加上工業、民生用水需求大，水處理回收再利用發展備受關注，我們整合資源、結合煒盛的專業技術，以實現循環經濟之目標。」

展望未來，工業用水、民生用水循環再利用，以及海水淡化處理皆為發展重點，煒盛利用最新科技及專業技術，處理海水淡化，能供應工業及民生用水，可解決兩者互相排擠的問題，讓一滴水充分利用，穩定生活及產業用水，具體實現循環經濟。