為協助企業覓得好人才，經濟部加工出口區管理處（簡稱加工處）舉辦聯合徵才活動，前鎮及楠梓科技園區陸續於16日、18日舉辦現場徵才，共釋出近1200個職缺，歡迎有就業需求、欲轉職民眾可以把握機會，踴躍前來求職；為配合防疫，請參加徵才活動人員入場一律佩戴口罩，並配合量測體溫及實聯制等相關防疫規範。

本月首場徵才活動於前鎮科技園區登場，將於11月16日上午9時30分至11時在高雄分處後棟第一訓練教室（高雄市前鎮區中一路2號後棟2F）舉辦現場徵才活動，此次參加徵才的廠商有華東科技、威日光電、和詮科技、組弘科技、昶亨科技(代收履歷)等5家公司，職缺項目包括模具課儲備幹部、電子作業員、品保作業員、倉庫人員、備料人員、操作工…等，部分廠商更提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，總計提供101個職缺。

第二場徵才活動則於楠梓科技園區辦理，由加工處與高雄市政府勞工局訓練就業中心楠梓就業服務臺合作，將於11月18日上午9時30分至11時30分在楠梓園區內從業員工育樂活動中心（高雄市楠梓區經二路15號）辦理徵才活動，參與徵才廠商有華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、台灣興勝、長華科技、旺詮、台灣北澤、華騰、台灣檢驗、國巨、奕銓、界霖、全球華人、滿意人力資源、貝司特人力等公司，共計15家廠商釋出1038個職缺，職缺項目包括工程師、化學分析師、化驗員、生產技術員、生產助理員、技術員、品檢員、儲備幹部、領班、作業員等。

加工處呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。相關服務事項，歡迎至加工處官網（http://www.epza.gov.tw）「就業資訊」查詢，或洽承辦人員高雄分處第四課梁小姐，聯繫電話（07）8239398；第四組勞動行政科梁小姐，聯繫電話（07）3611212分機418。