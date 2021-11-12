臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

我中美洲友邦宏都拉斯將於本月28日舉行總統大選，在野黨候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）先前曾表態，若當選會與台灣斷交並與大陸建交，引發矚目，現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）卻突然宣布要訪問台灣，並於今日（12）抵達。此消息在網路掀起討論，不少網友猜：莫非談好什麼條件了嗎？

《中國時報》今日報導指出，宏都拉斯即將舉行總統大選，左翼主要反對黨「自由重建黨」候選人秀瑪菈．卡斯楚已多次宣稱，若贏得選舉將「重新調整國家債務」，並與台灣斷交、與大陸建交。宏都拉斯「全國反對派聯盟」（UNO）10月中旬表態挺秀瑪菈．卡斯楚，也讓「自由重建黨」勝算大增。

現任總統葉南德茲則力挺德古西加巴市長阿斯夫拉，不過葉南德茲在位期間接連受到選舉舞弊、貪汙腐敗等多項指控，他還因涉嫌走私販毒被告上美國法院。今年2月間，美國國會議員還發起《宏都拉斯人權與反腐敗法》，要制裁葉南德茲。

面對才傳出宏都拉斯欲與我國斷交，現任總統卻旋風訪台的狀況，引爆網友熱議，在臉書相關新聞連結下留言，最多有上百則留言。網友多數討論、猜測宏國總統此行目的，其中不少人猜：「莫非宏都拉斯朝野在合演一場戲，現在跟民進黨談好了？」「外交部準備好禮物了？」「要給嗎？」

統府發言人張惇涵今日表示，蔡總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎我國友邦元首率團來訪，總統將在11月13日上午，於總統府與葉南德茲總統會晤，並於當日設午宴接待訪問團。