大陸官媒新華社12日發表署名吳黎明的國際時評〈絕不容許在台灣問題上「打擦邊球」〉指出，近來，美方一些政客在台灣問題上「小動作」不斷，「蠶食」一個中國原則，令中國人民極為憤慨。比如，美國國務卿布林肯近日表示美國有確保台灣有能力自衛的承諾，並稱有很多國家將單方面動用武力破壞現狀視為對和平與安全的重大威脅。

時評強調，「堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。」這是中共十九屆六中全會向全世界發出的明確而堅定的訊號。歷史潮流，浩浩蕩蕩。一切同中國統一大勢相對抗的冒險和挑釁行徑如同蚍蜉撼樹，註定以失敗告終。

時評表示，美方所作所為乃是兩面三刀，出爾反爾。中美三個聯合公報中，雙方早已把涉及台灣問題的「一個中國原則」寫得清清楚楚。承認「台灣是中國的一部分」是中美關係的政治基礎，也是建交以來歷屆美國政府堅持的政策。最近，中美元首通話時，拜登總統表示美方從來無意改變「一個中國政策」。而今，美方卻言行不一，這不僅違背了其同中國建交時所作的政治承諾，而且也與拜登總統的表態相背而行。

時評認為，眾所周知，世界上有180個國家承認和支持一個中國原則，國際社會堅持一個中國原則的格局堅如磐石，中國統一是不可阻擋的歷史潮流。一個中國原則牽涉中國的核心利益，在此核心問題上，沒有任何討價還價的餘地。美方妄圖在台灣問題上做文章、搞「突破」是打錯了算盤。

時評質疑，到底是誰在破壞台海和平穩定？是台灣當局和少數台獨分裂勢力！他們試圖否定、挑戰一個中國原則，擴大台獨活動空間，這是當前台海局勢緊張的根源，遭到中國政府和國際社會堅決反對。而美方的種種「小動作」分明是為這些台獨勢力撐腰，唯恐天下不亂，勢必破壞台海局勢的穩定。美方心裡明白得很，台獨分裂分子猶如提線木偶，美方的「指揮棒」決定這些台獨分裂分子上竄下跳的高度與頻度。

時評強調，人心是最大的政治。14億多中國人民推進祖國完全統一的意志不可動搖。台灣的未來除了與大陸實現統一，沒有其它的前途。美國出於遏制中國的目的，想打「台灣牌」，是與14億多中國人民過不去，是與歷史潮流相背而行，其失敗下場早已註定。與台獨勢力勾連，是危險的遊戲；同台獨分裂分子一起玩火，終將引火焚身。

時評奉勸美國政客，不要在一個中國問題上打「擦邊球」，不要在打「台灣牌」的道路上一意孤行。這不僅會給中美關係造成顛覆性的巨大風險，嚴重損害台海和平穩定，還必將嚴重損害美方自身利益。希望美政客能夠認清現實、恪守承諾，堅持一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止錯誤的言行，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。