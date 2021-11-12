美股消息面：
1.周四（11月11日）為美國的退伍軍人節國定假日，債市休市，其他金融市場交投淡靜。
2.美國通膨熱度超出市場預期，引發聯準會可能更早提前升息的預期，周四美元指數尾盤漲0.36%，報95.163，盤中升至95.197，創下16個月新高。歐元尾盤跌0.28%，報1.1446美元，最低跌至1.143美元，創下去年7月來新低，英鎊尾盤跌0.31%，報1.3363美元，盤中最低跌至1.3359美元，創下去年12月來新低。
3.不畏石油輸出國組織（OPEC）下修第四季全球原油需求成長預測及美元走高，周四國際油價止跌反彈，終場紐約期油收漲25美分或0.31%，為每桶81.59美元，盤中最高漲1.22%，報每桶82.33美元。倫敦布蘭特期油收漲23美分或0.28%，為每桶82.87美元。
4.市場對通膨高漲的疑慮升溫，周四國際金價連漲第6天，並再創5個月新高。紐約期金收漲15.6美元或0.8%，報每盎司1863.9美元。此外，銀價漲2.3%，為每盎司25.2美元。鉑金漲1.4%，為每盎司1082美元。鈀金漲2.5%，為每盎司2070.45美元。
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