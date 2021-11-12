Rich Paul: “I truly believe the fines, the targeting, the negative publicity shined on the issue — that’s very unnecessary and has furthered the mental health issues for Ben. Either you help Ben, or come out and say he’s lying. Which one is it?”



Story: https://t.co/wrBAA9S05l https://t.co/gjVRSYj1ii — Shams Charania (@ShamsCharania) November 12, 2021

班西蒙斯真的想盡辦法不讓自己被七六人繼續扣薪，就算扯謊也不在乎！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞12日引用班西蒙斯經紀人瑞奇保羅說法，強調班西蒙斯相信七六人當前不但沒支持他，反而只想逼迫他承認心理問題已經解決，然後趕緊出賽。

「我真的認為那些罰款、針對性措施與負面宣傳，讓這個問題更加嚴重了，」瑞奇保羅表示，「那是非常沒有必要的，且進一步造成班西蒙斯的心理問題更趨嚴重，你要不然就是幫助他，否則就是站出來說他說謊，但現在他們站在哪一邊呢？」

眼見班西蒙斯與他的經紀人出面指控，查拉尼亞也引用七六人高層回應，強調他們全力支持班西蒙斯走出心理陰影，除非他的心理問題確實解決，七六人不可能強迫他上場比賽，只是眼見雙方各說各話，到底哪邊在說謊？或許相當明顯。

畢竟這一切都是瑞奇保羅企圖模糊焦點的做法，班西蒙斯只是單純不想再替七六人打球，卻因遭遇嚴重扣薪麻煩，只能乖乖歸隊投入訓練，同時放話自己心理狀態出了問題，遲遲不肯配合七六人心理輔導，這種接近耍無賴的行為，竟還指控七六人強迫他嗎？