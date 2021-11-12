大陸國家衛健委今天（12日）通報，11月11日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例98例。

其中境外輸入病例19例（上海6例，雲南5例，黑龍江2例，廣東2例，內蒙古1例，浙江1例，福建1例，廣西1例）。

本土病例79例（遼寧52例，均在大連市；河南12例，其中鄭州市6例、周口市6例；北京6例，其中海淀區4例、朝陽區2例；黑龍江5例，均在黑河市；河北2例，均在辛集市；江西1例，在上饒市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州），含16例由無症狀感染者轉為確診病例（河南11例，遼寧5例）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

央視12日報導，根據疫情防控需要，長三角地區鐵路部分車站中轉換乘通道有變化。目前，南京南站站內、上海虹橋站站內、杭州東站站內暫停中轉換乘。

大陸鐵路部門表示，有中轉換乘需求的旅客，請預留充足的換乘時間，出示行程碼和健康碼出站，然後按照車站導向標識，前往出發層進站乘車。換乘何時重開將根據疫情防控形勢變化而定，請廣大旅客關注車站公告。