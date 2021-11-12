台東市徐州街11日晚間驚傳持刀互砍事件。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市徐州街11日晚間驚傳持刀互砍事件，大批警力出動嚇壞鄰近居民，起因竟是33歲陳姓男子向20歲高姓男子詢問女友去向，發生激烈口角後相約談判；高、陳與另名林姓友人持開山刀、農用鐮刀互相攻擊，雙方身體多處刀傷，所幸均無生命危險，台東警分局出動快打警力17名逮捕3人，全案依殺人未遂、傷害罪嫌移送台東地檢署偵辦。

台東警察分局表示，警方於11日晚間20時40分許接獲民眾報案，在台東市徐州街有民眾打架糾紛，台東分局立即啟動線上快打警力17名到場，經到場了解，係陳男與女友吵架，女友負氣離家不知去向，陳男致電詢問與女友熟識的高男。

高男反嗆陳男「女友不見為何牽拖他」，雙方因此惱羞成怒互嗆，並相約在徐州街某處民宅談判，發生激烈爭執後，高男取出開山刀，陳男及林姓友人持農用鐮刀互相攻擊，造成雙方在胸口、背部、手腕受有刀傷，均無生命危險，所幸在場多名親友及時阻止，而快打警力將受傷3人依現行犯逮捕並戒護送醫，全案依殺人未遂、傷害罪嫌移送台東地檢署偵辦。