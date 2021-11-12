僅因擦撞小車禍，瑪莎拉蒂3惡煞圍毆男大生致對方重傷昏迷，引發外界抨擊；追查3名惡少背景，車主張男是彰化食品廠小開，另1名陳男是淨水器商行小開，而外傳最後1名李男家中開車床工廠，父親是名政治人物，不過經查證李男家中僅經營過五金行早已倒閉，房屋也遭法拍，父親更非政治人物，目前李男背景仍是謎團。

整起案件打人的3名惡煞身分陸續曝光，除了張男是彰化食品廠小開、另1名陳姓男子是淨水器商行小開，2人的家長昨日均出面致歉，目前不斷傳出最後1名李姓男子家中在南投縣草屯鎮開車床工廠，父親疑似為政治人物；但地方人士表示，李男家中僅戶籍地在草屯鎮，戶籍地的房屋早已出租，屋主並非李男親屬。

據了解，李男的父母曾在草屯市區開五金行，但五金行早已關閉，而房屋遭法拍後全家都搬離至草屯郊區，後來再搬到彰化，後續情況鄰居就不了解。

事件爆發後打人的3人家庭均受影響，陳姓富二代家中開淨水器公司，，陳男的越南籍母親昨下午出面鞠躬致歉，表示兒子若真的有動手，就交給司法，為自己的行為負責，淨水器員工下午則不斷接到電話，有很多打抱不平的民眾打電話進去「要買棒球棍」；張男家中的百桂食品更是爆出不少爭議，風波持續延燒。