昨天是1111購物節，各電商百貨瘋狂促銷，民眾也踴躍採買，新北市「好日子愛心大平台」收到由新北市議員陳儀君媒合的1萬3000包茶包，讓長輩不用上網採購就能擁有。

今年103歲的林傳興和88歲的顧二媛，平時都喜歡喝茶，在中和佈老志工的陪伴下，參加了捐贈儀式，兩位長輩拿起剛泡出熱騰騰的有機紅茶喝了一口，連聲稱讚：「好茶！」

新北市啟動獨居長輩五福樂活服務，要透過營養餐飲、陪伴關懷、健康促進、居家安全及緊急救援等五大面向來服務，陳儀君聞訊，媒合微星科技捐贈1萬3000包有機茶包給「好日子愛心大平台」，未來將由佈老志工前往陪伴關懷獨居長輩時做為伴手禮，邊開講邊泡茶。

身兼新北市有機運銷合作社執行長的市議員陳儀君表示，這次捐贈的有機茶包，由坪林有機茶農東昇茶坊鄭東昇所精心栽種的青心烏龍所烘焙製成，鄭東昇不忍母親守著父親的大片茶園，毅然返鄉種茶、製茶，並堅持有機栽種，也感謝微星科技的支持，以契作來支持有機農業，並兼照顧獨居長輩。

新北市社會局長張錦麗表示，微星科技就像阿拉丁故事裡的神燈，已多次響應市府愛心捐贈，不僅是圓夢獎助學金，偏區學校營養午餐經費，更是長年捐贈提供筆電給小衛星和弱勢家庭，這次更捐贈有機茶包，將好茶分享獨居長輩。