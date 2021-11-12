前台積電共同營運長蔣尚義2020年底才上任中芯國際副董事長，但還不到一年，中芯11日宣布蔣尚義因希望有更多時間陪伴家人而辭任，且梁孟松、楊光磊等台籍和台積電舊將也全數退出董事會，至此中芯國際董事會中再無台系人馬、台積電舊將。消息導致12日中芯港股開盤重挫4％，A股亦跌逾4％。

儘管上季盈利增25％的中芯，仍不敵管理層大地震，股價逆港股大盤走跌，最低見過22.45港元，挫4.5％，現報22.65港元，仍跌3.6％。A股開盤亦跌近4％，之後震盪走跌，現報人民幣55.83元，跌4.5％。

此前外界分析，中芯力邀蔣尚義回鍋是希望解決被美國制裁、無法採購艾司摩爾（ASML）設備等問題，但就算雙方有簽下採購訂單，卻遲遲沒有採購到設備的消息。且不但採購設備沒有進展，在蔣尚義回鍋初期，還傳出梁孟松對此心有不滿、有意離去。

11日下午市場消息傳出，蔣尚義欲推動後段封裝技術小晶片，但中芯並未實際給予該計畫支援，讓蔣尚義決定辭職。中芯國際同日也公布第三季財報，期間營收年增30.7％至14.15億美元，季增5.3％。